Семак рассказал, кто пропустит матч с «Рубином»

Наставник «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о состоянии игроков перед матчем против «Рубина».

Тренер заявил, что Клаудиньо и Родригао только начали работать в общей группе, поэтому пока неизвестно, насколько они готовы.

— Точно не сможет принять участие Ильзат Ахметов, который продолжает восстановление, — цитирует Семака пресс-служба «сине-бело-голубых».

Специалист добавил, что надеется на возвращение Ахметова на следующей неделе.

Матч второго тура Российской премьер-лиги между «Рубином» и «Зенитом» состоится 27 июля. Начало поединка запланировано на 17:30 по столичному времени.