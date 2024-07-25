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Чалов не улетел в Грецию и взял паузу в переговорах с ПАОКом слухи

25 Июля 2024 • 13:25 Комментировать
Пари НН
...
ЦСКА Москва
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27.07 15:00

Переход российского нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в ПАОК может сорваться.

Как стало известно Sport24, 26-летний футболист не полетел в Грецию и решил взять паузу. Сообщается, что Чалов должен быть прибыть в Салоники сегодня, 25 июля.

По данным источника, ПАОК ждет ответа от нападающего до пятницы, и если Чалов даст согласие, то греческий клуб сразу отправит ЦСКА три миллиона евро для активации опции выкупа игрока.

В текущем сезоне Чалов принял участие в одной игре чемпионата России и не отметился результативными действиями.

Контракт форварда с ЦСКА рассчитан до середины следующего года.

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