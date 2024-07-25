Семак высказался о матче с «Рубином»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак дал комментарий в преддверии поединка против казанского «Рубина» в рамках второго тура Российской премьер-лиги.

«Посмотрим, насколько мы сможем навязать именно тот футбол, который нам нужен. Что касается «Рубина», он умеет и командно обороняться, и контратаковать, и хорошо использует стандартные положения. Поэтому готовимся», - передает слова главного тренера клубная пресс-служба «сине-бело-голубых».

Матч между «Рубином» и «Зенитом» состоится в субботу, 27 июля, на стадионе в Казани. Начало поединка запланировано в 17:30 по московскому времени.