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«Галатасарай» предлагал «Зениту» 20 млн евро за Вендела слухи

25 Июля 2024 • 13:14 Комментировать
Рубин
...
Зенит
1 5.30 X 3.80 2 1.65
27.07 17:30

Бразильский полузащитник «Зенита» Маркус Вендел не перейдёт в «Галатасарай».

По информации «Спорт-Экспресса», турецкий клуб был готов выложить 20 миллионов евро за 26-летнего хавбека, однако «сине-бело-голубых» не устроила данная сумма. Сообщается, что после этого «Галатасарай» вышел из переговоров по Венделу.

Напомним, бразилец выступает за «Зенит» с 2020 года. В текущем сезоне футболист появился на поле в двух матчах, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором четырех ассистов.

Трудовой договор Вендела с «Зенитом» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 20 млн евро.

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