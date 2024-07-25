Караваев - о матче с «Рубином»: «Зенит» хочет взять реванш»

Защитник петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев поделился ожиданиями от гостевого поединка с казанским «Рубином» в рамках второго тура Российской премьер-лиги.

«Конечно, хочется взять реванш. Думаю, ту игру не стоит держать в голове. Уже прошла предсезонка, команды немножко поменялись - нужно посмотреть первую игру казанцев в сезоне», - передает слова футболиста пресс-служба клуба.

Матч второго тура чемпионата России «Рубин» - Зенит» состоится в субботу, 27 июля, на стадионе в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. В стартовом туре обе команды одержали крупные победы.