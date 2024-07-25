Силкин — о дерби «Динамо» - «Локомотив»: «Получится ожесточённая игра»

Российский тренер Сергей Силкин высказался о предстоящем матче второго тура чемпионата России между «Динамо» и «Локомотивом».

Специалист отметил, что обычно столичные дерби получаются обоюдоострыми.

«Обе команды выиграли в первом туре. В дерби будет важна физическая готовность, получится ожесточенная игра», — приводит слова Силкина портал «РБ Спорт».

Матч второго тура РПЛ «Динамо» - «Локомотив» состоится в субботу, 27 июля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 17:30 по московскому времени.

Напомним, после первого тура в копилке обеих команд про три набранных очка.