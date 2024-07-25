Рахимов: «Глушенков держит свой уровень в «Зените»

Рулевой казанского «Рубина» Рашид Рахимов поделился мнением об игре новичка петербургского «Зенита» Максима Глушенкова.
«Глушенков хорошо проявлял себя в «Локомотиве», он просто держит этот уровень, что был в прошлом году, теперь добавились хорошие партнёры», - поделился мнением специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что в двух матчах «Зенита» 24-летний полузащитник записал на свой счет четыре забитых мяча.
Матч «Рубина» и петербургского клуба состоится на стадионе в Казани в субботу, 27 июля. Начало встречи запланировано в 17:30 по московскому времени.
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