Футбольный эксперт Ринат Билялетдинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал прогноз на второй тур РПЛ.

- «Динамо» примет «Локомотив». По первому туру кто вам больше понравился?

- «Динамо» мне понравилось больше, но в соперниках у этих команд были «Факел» и «Акрон». Опираясь на впечатления от первого тура, можно ошибиться. Но все рано «бело-голубые» выглядели более уверенно. Уж больно много проблем было у «Локомотива» сзади.

- Какой результат в этом матче наиболее вероятен?

- Я не хочу обижать «Локомотив», поэтому скажу, что шансы на победу равные.

- Что ждете от «Спартака» в матче с «Химками»?

- Думаю, что обеим командам будет непросто одержать победу. В «Спартаке» сейчас всплыли определенные проблемы, в том числе и кадровые. А у химчан идет процесс адаптации к РПЛ. Что требует времени. Так что победа, если она будет, дастся одной из команд большими усилиями.

- Допускаете поражение «красно-белых», учитывая, что у них сейчас много проблем?

- Допускаю. Несогласованность по линиям и по звеньям может сослужить москвичам плохую службу. Что и показал матч в Оренбурге. Другое дело, что «Химки» еще должны суметь этим воспользоваться.

- ЦСКА туром ранее не смог обыграть «Ростов». «Пари НН» в Нижнем Новгороде одолеет?

- Если нижегородцы выдадут длительный отрезок игры, как в предыдущем матче, когда они прижали «Рубин», забили, и не допустят ошибок при игре в обороне, то будут иметь равные шансы с ЦСКА на победу.

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- «Рубин» дома сможет оказать сопротивление «Зениту»?

- Сможет. Если судить по движению команды. Казанцы компактные, играют без разрывов в линиях, быстро перемещаются. Но и «Зенит» прибавил, по сравнению с началом прошлого сезона. Питерцы раньше не работали так компактно, особенно при переходе в оборону. Наверное, не хотят повторить ошибки с потерей очков прошлым летом, в результате чего они ушли на зимний перерыв, не находясь на первом месте. Так что в матче сойдутся команды, которые находятся в хорошей степени готовности и с хорошим командным движением. Игра может раздробиться на куски, но «Рубин» обязательно будет бороться за инициативу.

- «Краснодар» в первом туре не справился с «Ахматом», а теперь примет махачкалинское «Динамо». Будет первая победа в чемпионате?

- У «быков» будет больше шансов. Но «Динамо» показало, что является зубастой командой. Оно может ворваться в разряженное пространство и доставить неприятности «Краснодару». Но кажется, что у хозяев больше шансов на три очка за счет опыта и игры. И надо посмотреть вернулся ли Кордоба и в каком состоянии. Если в рабочем, то шансы «быков» резко увеличиваются.

Елена Григорьевская