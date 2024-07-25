Радченко раскрыл, как «Рубин» будет играть с «Зенитом»

«Нас ждёт такой же матч, как был в прошлом сезоне, когда «Рубин» победил. Рахимов прекрасно понимает, что вряд ли стоит играть в открытый футбол в «Зенитом», который выглядит очень прилично», - передает слова эксперта «Чемпионат».