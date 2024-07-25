Радченко раскрыл, как «Рубин» будет играть с «Зенитом»

Экс-нападающий петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко высказал мнение о предстоящей встрече казанского «Рубина» и «сине-бело-голубых» во втором туре Премьер-лиги.
«Нас ждёт такой же матч, как был в прошлом сезоне, когда «Рубин» победил. Рахимов прекрасно понимает, что вряд ли стоит играть в открытый футбол в «Зенитом», который выглядит очень прилично», - передает слова эксперта «Чемпионат».
Матч «Рубина» против «Зенита» состоится в субботу, 27 июля, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. В первом туре казанская команда победила «Пари НН» со счетом 4:2, а питерцы разгромили «Крылья Советов» (4:0).
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