Стало известно, когда «Спартак» объявит о трансфере Барко

Московский «Спартак» в ближайшие несколько часов представит Эсекьеля Барко в качестве нового игрока «красно-белых». Об этом сообщается на YouTube-канале «Фабрика Футбола».

По данным источника, в «Спартаке» все готово к объявлению о трансфере 25-летнего аргентинского полузащитника «Ривер Плейт». Уточняется, что Барко может попасть в заявку на ближайший матч с «Химками», если его успеют оформить. Сумма сделки составит примерно 15 миллионов евро.

Игра второго тура Российской премьер-лиги между «Химками» и «Спартаком» пройдет в воскресенье, 28 июля. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.