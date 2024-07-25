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Стало известно, когда «Спартак» объявит о трансфере Барко слухи

25 Июля 2024 • 12:38 Комментировать
Химки
...
Спартак Москва
28.07 15:00

Московский «Спартак» в ближайшие несколько часов представит Эсекьеля Барко в качестве нового игрока «красно-белых». Об этом сообщается на YouTube-канале «Фабрика Футбола».

По данным источника, в «Спартаке» все готово к объявлению о трансфере 25-летнего аргентинского полузащитника «Ривер Плейт». Уточняется, что Барко может попасть в заявку на ближайший матч с «Химками», если его успеют оформить. Сумма сделки составит примерно 15 миллионов евро.

Игра второго тура Российской премьер-лиги между «Химками» и «Спартаком» пройдет в воскресенье, 28 июля. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ривер Плейт Эсекьель Барко трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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