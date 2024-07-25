В «Зените» прокомментировали новость о сгоревшей бане

Пресс-служба петербургского «Зенита» прокомментировала новость о пожаре во время тренировочного сбора второй команды клуба. Инцидент произошел в Железноводске.

«Команда «Зенит-2» находилась на сборах во время происшествия, когда произошло возгорание. Первыми отреагировали несколько игроков. Со слов пожарных, причину возгорания ещё предстоит установить», - передает слова представителя пресс-службы «сине-бело-голубых» «РИА Новости Спорт».

Ранее в социальных сетях была опубликована информация, что футболисты «Зенита-2» стали виновниками пожара, в результате которого сгорела баня.