Агент Помазуна рассказал, рассматривался ли вариант с «Ахматом»

Алексей Сафонов, агент вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

Ранее сообщалось, что 27-летний футболист отказался от перехода в грозненский «Ахмат».

«Могу сказать только то, что этот вариант мы не рассматривали. У Ильи есть варианты в России и за границей, в данный момент ничего исключать нельзя», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Сафонов отметил, что в ближайшее время может появиться что-то конкретное.

Напомним, последние несколько лет Помазун провел в аренде в екатеринбургском «Урале», однако текущим летом голкипер вернулся в ЦСКА.

Ранее сообщалось, что Помазун точно покинет ЦСКА этим летом.