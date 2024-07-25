Широков оценил работу Федотова в ЦСКА

Бывший российский полузащитник Роман Широков поделился мнением об уходе Владимира Федотова с поста главного тренера московского ЦСКА.
«Не видел, что они плохо играли. Свои очки они недобрали. Забери свои очки, были бы в тройке. Считаю, что тренерский штаб Федотова отлично работал», - приводит слова Широкова «РБ Спорт».
Напомним, что Федотов занимал пост главного тренера «армейского» клуба с 2022 по 2024 год. В настоящий момент наставником столичного коллектива является Марко Николич.
В стартовом туре Премьер-лиги ЦСКА на выезде расписал мировую с «Ростовом» со счетом 0:0.
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