Широков дал совет Глушенкову

Экс-игрок «Зенита» Роман Широков поделился комментарием о поведении нападающего «сине-бело-голубых» Максима Глушенкова.

Широков заявил, что не вел себя так дерзко, как это делает новичок «Зенита».

«Учитывая работу комитета по этике, советую Максиму чуть сбавить темп и быть посдержаннее», — цитирует Широкова «РБ Спорт».

Глушенков стал игроком «Зенита» текущим летом, перебравшись из «Локомотива». В составе санкт-петербургской команды 24-летний футболист провел два матча, забив четыре гола.

27 июля подопечные Сергея Семака встретятся на выезде с «Рубином». Начало поединка запланировано на 17:30 по мск.