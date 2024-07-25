Балахнин считает, что «Спартак» может проиграть «Химкам»

Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал прогноз на второй тур РПЛ.

- «Динамо» примет «Локомотив». Какой результат в этом матче наиболее вероятен?

- Если судить по первой игре, «Динамо» выглядело предпочтительнее, и это естественно. «Локомотив» потерял много ведущих футболистов, и сейчас идет процесс становления. А оставшиеся игроки не были убедительны во встрече с «Акроном». Поэтому я бы отдал предпочтение команде Лички.

- «Рубин» дома сможет оказать сопротивление «Зениту»?

- Да. «Рубин» - неуступчивая команда. Она неплохо выглядела во встрече с «Пари НН». Казанцы второй год вместе и будут крепким орешком даже для «Зенита», хотя питерцы выглядели в стартовом матче очень хорошо. Надеюсь, у них будут достойные соперники в этом сезоне. Прошлый чемпионат показал, что это возможно. Но здесь надо смотреть, покинет ли «Зенит» кто-то из ведущих футболистов в это трансферное окно, которое еще продолжается. Если это случится, могут быть проблемы, потому что мы уже видели, что ушедших ранее лидеров им трудно было заменить.

- ЦСКА туром ранее не смог обыграть «Ростов». «Пари НН» в Нижнем Новгороде одолеет?

- Нижегородцам отступать некуда, тем более матч будет у них дома. Но в любом случае ЦСКА выглядит предпочтительнее, при том что он тоже провел не самый лучший матч в первом туре, за что его справедливо критикуют. Проблем там много, особенно в атаке. «Армейцы» нанесли всего два-три точных удара по воротам за весь матч. Это о чем-то говорит.

- ЦСКА может еще и Чалова потерять.

- Такая невнятная игра с «Ростовом» игра тоже может быть связана с тем, что Чалов сейчас находится на распутье. Поэтому он не так хорошо выглядит. Такая же ситуация, как с Соболевым. У человека двоякое состояние. И это отражается на игре. Неопределенность всегда плохо влияет на футболистов. Они не так мотивированы и могли бы принести больше пользы.

- Что ждете от «Спартака» в матче с «Химками»?

- Ему будет очень тяжело. Хозяева хорошо усилились. Пока есть проблемы с сыгранностью, но это тоже крепкий орешек. А «Спартаку» усиление нужно было больше всех, но он этого не сделал, посчитав, что и с этими футболистами способен решать большие задачи. Тренеры меняются, но это игроки не могут решить никакие задачи. Это очевидно.

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- Допускаете второе поражение «красно-белых»?

- С трудом, но я этого не исключаю.

- «Краснодар» в первом туре не справился с «Ахматом», а теперь примет махачкалинское «Динамо». Будет первая победа в чемпионате?

- Да. Дома они обязаны обыгрывать такого соперника, но «быки» сейчас выглядят на голову слабее, чем в прошлом сезоне. Ушли лидеры в обороне, Сафонов - много перемен, которые влияют на игру «Краснодара». Я с трудом верю, что южане смогут бороться с «Зенитом», как в прошлом сезоне, что они наберут темп и будут лидировать весь сезон, если они не сделают приобретения.

Елена Григорьевская