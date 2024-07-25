Гранат рассказал, как нужно усилиться «Динамо»

Экс-футболист московского «Динамо» Владимир Гранат поделился мнением о трансферной политике «бело-голубых» этим летом.
«Мне не нравится позиция клуба на трансферном рынке. Тюкавину нужен равноценный сменщик. Нужно укрепить центр обороны и центр полузащиты. Работа на трансферном рынке нужна еще серьезная», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».
В первом туре Российской премьер-лиги «Динамо» на своем поле победило воронежский «Факел» со счетом 3:1. Следующий поединок команда Марцела Лички проведет со столичным «Локомотивом». Московское дерби пройдет в субботу, 27 июля.
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