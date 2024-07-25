Гранат рассказал, как нужно усилиться «Динамо»

«Мне не нравится позиция клуба на трансферном рынке. Тюкавину нужен равноценный сменщик. Нужно укрепить центр обороны и центр полузащиты. Работа на трансферном рынке нужна еще серьезная», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».