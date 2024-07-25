Смолов — о «Краснодаре»: «Благодарен за тёплый приём»

Форвард «Краснодара» Фёдор Смолов поделился эмоциями после своего возвращения в кубанский клуб.

«Эмоции очень положительные, очень благодарен за теплый прием, начиная от персонала, заканчивая руководством и болельщиками», — заявил Смолов «Матч ТВ».

Футболист добавил, что жители города встречали его на улице и поддерживали.

Напомним, текущим летом 34-летний нападающий перебрался в «Краснодар» из «Динамо», подписав контракт с «быками» на один год.

В текущем сезоне Смолов появился на поле в двух матчах, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором одной результативной передачи.