Гранат рассказал, чего ждёт от дерби «Динамо» - «Локомотив»

«Хочется, чтобы команды продолжили столь же яркую игру в атаке. Понятно, что у обеих команд в обороне проблемы, но было бы здорово, если команды поставили бы на игру в атаке в этом матче», - высказался Владимир в интервью «Спорт-Экспрессу».