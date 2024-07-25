Гранат рассказал, чего ждёт от дерби «Динамо» - «Локомотив»

Экс-футболист сборной России Владимир Гранат поделился мыслями о матче между «Динамо» и «Локомотивом» в рамках второго тура Премьер-лиги.
«Хочется, чтобы команды продолжили столь же яркую игру в атаке. Понятно, что у обеих команд в обороне проблемы, но было бы здорово, если команды поставили бы на игру в атаке в этом матче», - высказался Владимир в интервью «Спорт-Экспрессу».
Московское дерби «Динамо» - «Локомотив» состоится в субботу, 27 июля, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Напомним, что в первом туре «бело-голубые» одолели воронежский «Факел» (3:1), а «железнодорожники» выиграли у «Акрона» (3:2).
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