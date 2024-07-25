В «Болонье» ответили на вопрос о Тюкавине

«Болонья» не планирует подписывать нападающего сборной России и московского «Динамо» Константина Тюкавина. Об этом рассказал спортивный директор итальянского клуба Джованни Сартори.

«Нет, это неправда», - передает слова функционера «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне 22-летний нападающий принял участие в 38 поединках «бело-голубых», отметившись 17 забитыми мячами и десятью голевыми передачами.

В стартовом туре нового розыгрыша Российской премьер-лиги «Динамо» на домашнем стадионе принимало воронежский «Факел». Подопечные Марцела Лички одержали победу со счетом 3:1.