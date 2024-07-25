Кечинов поделился мнением о матче «Спартака» с «Химками»

Экс-футболист столичного «Спартака» Валерия Кечинов в разговоре с журналистами поделился мыслями о предстоящей встрече между «красно-белыми» и подмосковными «Химками» во втором туре Премьер-лиги.

«Первая игра была проиграна абсолютно по делу. Есть футбольное поле, и есть желание взять реванш за поражение в Оренбурге. Перед командой стоят задачи, которые никто не отменял», - передает слова Кечинова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Спартак» неудачно стартовал в новом розыгрыше Российской премьер-лиги. В первом туре подопечные Деяна Станковича на выезде проиграли «Оренбургу» со счетом 0:2.