Широков: «Великие специалисты не разглядели Глушенкова в «Спартаке»

Экс-футболист сборной России и ряда топ-клубов РПЛ Роман Широков высказался о полузащитнике петербургского «Зенита» Максиме Глушенкове.

«Для меня в его игре нет ничего удивительного. Непонятно, почему он не играл в «Спартаке». Как можно было не разглядеть? Великие специалисты не разглядели в «Спартаке», - передает слова Широкова «РБ Спорт».

Напомним, что 24-летний футболист перешел в петербургский клуб из столичного «Локомотива» в летнее трансферное окно. Глушенков подписал с «сине-бело-голубыми» долгосрочный трудовой договор по схеме «4+1».

В текущем сезоне Максим сыграл два матча за «Зенит» и забил четыре гола.