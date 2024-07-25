Защитник «Ростова» Николай Поярков продолжит карьеру в Мелбет-Первой лиге. 24-летний футболист на правах аренды присоединился к «СКА-Хабаровску», об этом рапортует пресс-служба клуба.

«Николай Поярков проведет сезон в ФК «СКА-Хабаровск». Желаем Коле огромной удачи и успешных игр», - говорится в публикации клуба.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги Поярков провел всего два поединка, не отметившись результативными действиями.

После двух туров первого дивизиона «СКА-Хабаровск» с двумя поражениями занимает последнее место. В следующем матче команда встретится с «Сочи».