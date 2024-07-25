Непомнящий рассказал, что думает о дерби «Динамо» - «Локомотив»

Футбольный специалист Валерий Непомнящий поделился мыслями о поединке второго тура чемпионата России между московскими «Динамо» и «Локомотивом».

«В дерби особого фаворита нет. Оба клуба не без недостатков и имеют ожидаемые проблемы на старте сезона. Поэтому победить и проиграть могут обе команды», - приводятся слова эксперта на страницах «Чемпионата».

Московское дерби между «Динамо» и «Локомотивом» состоится в субботу, 27 июля, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

В первом туре «бело-голубые» обыграли «Факел» со счетом 3:1, а «железнодорожники» одолели «Акрон» - 3:2.