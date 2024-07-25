Широков - о Чалове: «ПАОК - что это вообще такое?»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением о потенциальном переходе форварда московского ЦСКА Фёдора Чалова в греческий ПАОК.
«Если мечтой является игра в ПАОКе, то я не знаю, как это охарактеризовать. У меня слов нет. ЦСКА сильнее - ты играешь дома, в своем родном клубе. ПАОК - что это вообще такое?» - передает слова Широкова «РБ Спорт».
Чалов выступает за «армейский» клуб с 2017 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2025 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 11 миллионов евро.
В прошлом сезоне РПЛ Фёдор провел 29 матчей и забил 12 мячей.
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