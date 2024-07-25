Рахимов: «Зенит» поймал уверенность после матча за Суперкубок»

Наставник казанского «Рубина» Рашид Рахимов пообщался с журналистами в преддверии встречи с петербургским «Зенитом» в рамках второго тура чемпионата России.

«Зенит» поймал ту самую уверенность в игре уже после матча за Суперкубок. Мы видим больше вертикальной игры, больше смены ритма в игре команды», - высказался специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в стартовом туре Премьер-лиги «Рубин» на выезде победил «Пари НН» со счетом 4:2. «Зенит», в свою очередь, отпраздновал разгромную победу над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 4:0.

Матч «Рубин» - «Зенит» пройдет в грядущий уик-энд.