Дьяков высказался о матче «Химки» - «Спартак»

Экс-футболист Виталий Дьяков поделился мнением о предстоящем поединке между подмосковными «Химками» и столичным «Спартаком» в рамках второго тура чемпионата России.
«В предстоящем матче всё может быть. Может, «Спартак» разыграется и начнёт феерить. В «Химки» пока не верится, но и «Спартак» на сегодняшний день не грозный фаворит, однако всё может поменяться», - передает слова Дьякова «Чемпионат».
Матч Российской премьер-лиги между «Химками» и «Спартаком» состоится в воскресенье, 28 июля, стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.
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