Дьяков высказался о матче «Химки» - «Спартак»

«В предстоящем матче всё может быть. Может, «Спартак» разыграется и начнёт феерить. В «Химки» пока не верится, но и «Спартак» на сегодняшний день не грозный фаворит, однако всё может поменяться», - передает слова Дьякова «Чемпионат».