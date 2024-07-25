В «Пари НН» сообщили новость по Романцеву

Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал о том, что нижегородский клуб продолжит сотрудничество с Олегом Романцевым. Специалист является советником в клубе.

«Мы продолжаем взаимодействовать с Олегом Ивановичем. Он сохраняет свою должность в клубе. Это сотрудничество очень полезно для клуба. Олег Иванович знает все про футбол», - приводит слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Романцев занял должность советника в декабре прошлого года.

«Пари НН» неудачно стартовал в новом розыгрыше Российской премьер-лиги. Команда на своем поле потерпела крупное поражение от казанского «Рубина» со счетом 2:4.