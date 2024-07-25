Игроки «Зенита-2» сожгли баню

Футболисты «Зенита-2» во время тренировочных сборов в Железноводске сожгли баню. Об этом сообщается в телеграм-канале Mash.

Инцидент произошел сегодня ночью в лагере «Славянский исток», где команда проводит подготовку к новому сезону. Футболисты отдыхали в бане, где, со слов персонала, распивали алкогольные напитки. Затем постройка сгорела дотла, пожар был на площади 70 квадратов. Все обошлось без пострадавших.

Виновники скрылись с места происшествия, однако руководство и отдыхающие уверены, что это были спортсмены.