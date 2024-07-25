Легионеры, без которых бы чемпионат России выглядел совсем уныло

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков недавно заявил, что РПЛ стала хуже, а топовых звёзд в ней сейчас нет. В том числе он имел в виду уровень легионеров. Постараемся разобраться, кто из легионеров может считаться звездой РПЛ.

Вендел – «Зенит»

Бразильский полузащитник – настоящее украшение РПЛ. В прошлом сезоне он сначала никак не мог прибыть в расположение команды, в итоге сыграл 16 матчей, но успел забить 4 гола и отдать 8 результативных передач. Есть ощущение, что он редко полностью выкладывается, но даже этого хватает, чтобы быть среди лучших за счёт своего мастерства. В ближайшее время он может перебраться в Турцию, а пока их дуэт с Глушенковым стал самым ярким на старте сезона.

Срджан Бабич – «Спартак»

Когда Бабич появился в «Спартаке», многие сразу стали вспоминать любимца болельщиков «красно-белых» Неманью Видича. Рослый и крепкий защитник сразу же застолбил место в основе и составил солидный дуэт с Алексисом Дуарте. Травма Бабича в концовке сезона повлияла на результаты «Спартака». Авторитет серба в команде подтверждается и тем, что уже через год после перехода он вошёл в созданный капитанский совет, а некоторые болельщики и вовсе призывают отдать ему капитанскую повязку за его лидерские качества.

Джон Кордоба – «Краснодар»

Колумбийский форвард переходил в команду после весьма слабого сезона, и многие полагали, что он откровенно едет доигрывать. А на деле вышло так, что Кордоба стал одним из лучших форвардов РПЛ. Он здорово ведёт борьбу и потрясающе играет в одно касание. В прошлом сезоне Кордоба настрелял 15 голов в РПЛ, а на недавнем Кубке Америки, будучи основным игроком сборной Колумбии, дошёл до финала. В нём заинтересованы многие зарубежные клубы, но Джон игрок «Краснодара» и одна из ярчайших звёзд РПЛ.

Дуглас Сантос – «Зенит»

Капитан «Зенита» уже давно играет в РПЛ, и вопросы о том, кто является лучшим левым защитником лиги, не поднимаются. Сантос сочетает в себе надежность в обороне, невероятную дисциплину и яркие подключения в атаку. Он один из самых стабильных игроков РПЛ и настоящий символ трофеев, которые «Зенит» регулярно завоёвывает. Вот и в матче на Суперкубок Сантос выполнил классный голевой навес на Родригао, завоевав с командой очередной титул.

Бителло – «Динамо»

Многие отмечают, что в чемпионате России стало меньше футболистов, которые умеют делать нестандартные ходы. В этом смысле появление в РПЛ Бителло – это большая удача. Бразилец стал одним из самых ярких игроков прошлого сезона, благодаря своему дриблингу и передачам под удар. Даже странно, что, забив 7 мячей, он сделал лишь 1 ассист. Зато в 1-м туре против «Факела» Бителло отдал 2 голевые передачи. Чемпионату России очень нужны футболисты, которые украшают игру, и бразилец точно из таких.

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Сергей Румянцев