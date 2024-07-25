Губерниев отреагировал на уход Фернандеса из «Зенита»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об уходе защитника Марио Фернандеса из петербургского «Зенита».

«У Фернандеса травма. Думаю, он закончит. Мне кажется, переход в «Зенит» был большой имиджевой ошибкой, видно, что стороны остались недовольны. Спасибо за всe, Марио!» - передает слова Губерниева Metaratings.ru.

Напомним, что Фернандес выступал за петербургскую команду с 2023 года. В общей сложности защитник провел в составе «сине-бело-голубых» 18 поединков, не отметившись результативными действиями. В составе «Зенита» он стал чемпионом РПЛ и обладателем кубка страны.