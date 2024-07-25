Реальные звёзды чемпионата России: кто наши Месси и Роналду прямо сейчас

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков недавно заявил, что РПЛ стала хуже, а топовых звёзд в ней сейчас нет. Попробуем порассуждать об этом, и поищем их для начала среди российских футболистов.

Константин Тюкавин – «Динамо»

Форвард «бело-голубых» выдал лучший сезон в карьере, настреляв 15 мячей (ни одного с пенальти) и был очень близок к титулу. Он настоящий лидер «Динамо» и олицетворение клуба. К Константину привлечено огромное внимание общественности, в этот сезон он входит в статусе сильнейшего форварда России и настоящей звезды «Динамо» и сборной России, стоит вспомнить гол в ворота Беларуси. Вместе с тем растут и ожидания, от Тюкавина ждут, что он проведёт сезон как минимум не слабее прошлого.

Максим Глушенков – «Зенит»

Лучший ассистент прошлого сезона (16 голевых передач) смог повторить рекорд Лоськова, а сейчас зажигает в «Зените». Для начала Максим оформил дубль в Суперкубке с «Краснодаром», а затем сделал то же самое в игре с «Крыльями Советов». Он удивительно быстро нашёл взаимопонимание с партнёрами и влился в игру. Дерзкий полузащитник и в прошлом сезоне был невероятно хорош, а в этом может засверкать ещё ярче. Интересно, что Глушенков так и не вызывался в сборную, что ещё больше добавляет к нему интереса.

Александр Соболев – «Спартак»

Пока Артём Дзюба ищет новый клуб, именно Александр является самым обсуждаемым форвардом России. Прошлый сезон получился для него, как и для всего «Спартака», не самым лучшим и запомнился неприятными не футбольными моментами. Историю с мифическим завтраком припоминают до сих пор. Сейчас же Александр и вовсе в подвешенном состоянии: он отстранён от тренировок со «Спартаком», а предложения из Санкт-Петербурга всё ещё нет. При этом внимание к нему приковано колоссальное, чем не звёздный статус? Развязка его летней истории в любом случае будет громкой.

Фёдор Смолов – «Краснодар»

Для того чтобы быть настоящей звездой, недостаточно просто хорошо играть в футбол. Смолов является самым медийным российским игроком, которого знают далеко за пределами футбола. Недавно он даже запустил на YouTube своё шоу, которое может похвастаться неплохими просмотрами. Но и на футбольном поле Смолов в порядке: летом он неожиданно перебрался в «Краснодар» и уже успел забить «Зениту» и отдать голевую передачу в игре с «Ахматом». Форвард хочет доказать, что его рановато списывать со счетов.

Игорь Акинфеев – ЦСКА

Безусловно, капитан «армейцев» – главная звезда РПЛ. Обладатель кубка УЕФА и бронзы Евро проводит 22-й сезон. Ряд футболистов, играющих сейчас в чемпионате России, ещё даже не родились, а Акинфеев уже играл за ЦСКА, где, очевидно, и проведёт всю карьеру. Сложно представить, что кто-то другой может стать главной звездой РПЛ, пока Игорь не завершит карьеру, которая спустя годы будет ещё более легендарной, чем она кажется сейчас. А отбитый пенальти в игре с Испанией влюбил в него даже тех, кто никогда не интересовался футболом.

Глушаков: «РПЛ стала хуже - нет топ-звёзд, которые были раньше»

Сергей Румянцев