Адамов: «Зенит» рассчитывает на меня»

«Не задумывался ли о полноценном уходе из клуба? Нет, не думал об этом. «Зенит» не хочет, чтобы я уходил. В клубе рассчитывают на меня, но пока хотят, чтобы я поиграл в аренде», - передает слова футболиста телеканал «Матч ТВ».