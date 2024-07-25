Адамов: «Зенит» рассчитывает на меня»

Защитник петербургского «Зенита» Арсен Адамов, который этим летом перешел в грозненский «Ахмат» на правах аренды, дал комментарий касательно своего будущего.
«Не задумывался ли о полноценном уходе из клуба? Нет, не думал об этом. «Зенит» не хочет, чтобы я уходил. В клубе рассчитывают на меня, но пока хотят, чтобы я поиграл в аренде», - передает слова футболиста телеканал «Матч ТВ».
В новом сезоне Российской премьер-лиги 24-летний футболист провел один поединок. В рамках следующего тура чемпионата страны грозненская команда на выезде померяется силами с «Оренбургом».
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