Широков высказался о старте «Зенита» в РПЛ

Экс-футболист петербургского «Зенита» Роман Широков высказался о старте нового сезона Российской премьер-лиги.
«Прошли только первые матчи, «Зенит» на эмоциях очень хорошо начал. Если «Динамо» стабильно станет так играть, как с Воронежем в первые 30 минут, то это конкурент в борьбе за первое место», - передает слова Широкова «РБ Спорт».
Напомним, что в стартовом туре чемпионата России «Зенит» одержал гостевую победу над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 4:0. В следующем поединке подопечные Сергея Семака встретятся с казанским «Рубином».
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