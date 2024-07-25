Широков высказался о старте «Зенита» в РПЛ

«Прошли только первые матчи, «Зенит» на эмоциях очень хорошо начал. Если «Динамо» стабильно станет так играть, как с Воронежем в первые 30 минут, то это конкурент в борьбе за первое место», - передает слова Широкова «РБ Спорт».