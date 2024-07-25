В «Оренбурге» ответили на вопрос о новых трансферах

«Довольны ли мы тем, как складывается летнее трансферное окно? Всегда хочется большего, но, повторю то, что уже говорил: пацаны у нас молодые, качество у них есть. Дай бог, еще одного-двух доберем», - передает слова функционера «РБ Спорт».