В «Оренбурге» ответили на вопрос о новых трансферах

Дмитрий Андреев, спортивный директор «Оренбурга», высказался о возможных новых трансферах этим летом.
«Довольны ли мы тем, как складывается летнее трансферное окно? Всегда хочется большего, но, повторю то, что уже говорил: пацаны у нас молодые, качество у них есть. Дай бог, еще одного-двух доберем», - передает слова функционера «РБ Спорт».
Напомним, что «Оренбург» успешно стартовал в новом розыгрыше Российской премьер-лиги. в первом туре команда Давида Деограсии отпраздновала домашнюю победу над московским «Спартаком» со счетом 2:0. В следующем матче «Оренбург» сыграет с «Ахматом».
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