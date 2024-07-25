Тренер «Зенита»: «Трансфер Фернандеса оправдан»

Член тренерского штаба петербургского «Зенита» Виллиам де Оливера высказался о защитнике Марио Фернандесе, покинувшем команду.
«Марио не договорился с руководством «Зенита», поэтому покинул наш коллектив. Травма помешала Марио играть на своeм максимальном уровне, но тем не менее трансфер оправдан», - передает слова специалиста «Чемпионат».
В составе петербургского «Зенита» защитник провел 18 поединков, в которых не отметился результативными действиями. Вместе с «сине-бело-голубыми» Фернандес стал чемпионом Российской премьер-лиги и обладателем кубка страны.
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