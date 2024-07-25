«Зенит» предложит за нового полузащитника 15 миллионов евро

Полузащитник «Коринтианса» Родриго Гарро является трансферной целью петербургского «Зенита». По данным Egool.br, «сине-бело-голубые» готовы предложить за переход 26-летнего аргентинца 15 миллионов евро.

Как отмечает источник, бразильскую сторону устраивает такая компенсация. «Коринтианс» не собирается препятствовать потенциальной сделке. Переход Гарро в «Зенит» может быть оформлен в ближайшем будущем.

Петербургский клуб успешно стартовал в новом сезоне Российской премьер-лиги. В первом туре подопечные Сергея Семака на выезде разгромно победили самарские «Крылья Советов» со счетом 4:0.