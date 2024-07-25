Галактионов оценил дебют Воробьёва в «Локомотиве»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов поделился мнением о выступлении форварда Дмитрия Воробьёва в матче с тольяттинским «Акроном».
«У него есть набор качеств, который необходим нападающему. Хотим, чтобы он играл стабильно, чтобы уровень своих качеств и игры он держал и с более статусными командами. Будем рады, если он продолжит в том же духе», - передает слова наставника столичной команды «Матч ТВ».
Напомним, что в первом туре «железнодорожники» победили «Акрон» со счетом 3:2. В домашней встрече Воробьёв записал на свой счет гол и результативную передачу.
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