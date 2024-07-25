Галактионов оценил дебют Воробьёва в «Локомотиве»

«У него есть набор качеств, который необходим нападающему. Хотим, чтобы он играл стабильно, чтобы уровень своих качеств и игры он держал и с более статусными командами. Будем рады, если он продолжит в том же духе», - передает слова наставника столичной команды «Матч ТВ».