«Рубин» нацелился на игрока «Партизана»

Защитник белградского «Партизана» Светозар Маркович может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге. В услугах 24-летнего футболиста заинтересован казанский «Рубин».

Согласно информации «Всёпроспорт», между клубами сейчас идут продвинутые переговоры. Трансферная стоимость Марковича составляет 1,5 миллиона евро. Срок действующего контракта игрока с «Партизаном» рассчитан до лета 2026 года.

В минувшем сезоне Светозар провел 34 поединка и отметился двумя забитыми мячами.

«Рубин» стартовал в новом розыгрыше Премьер-лиги гостевой победой над «Пари НН» со счетом 4:2. В следующем туре казанская команда на своем поле примет петербургский «Зенит».