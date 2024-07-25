Шикунов: «Нет никакого отстранения Соболева в «Спартаке»

Экс спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов поделился мнением об отстранении нападающего Александра Соболева от тренировок с «красно-белыми».

«Я считаю, что нет никакого отстранения Соболева в «Спартаке», просто идёт процесс сделки в «Зенит». Соболев поблагодарил партнёров и тренера, ждёт трансфера. Эта ситуация уже месяц в «Спартаке», - передает слова Шикунова «Чемпионат».

Трансферная стоимость 27-летнего нападающего оценивается в 7,5 миллиона евро. Срок действующего контракта рассчитан до лета 2026 года.

В прошлом сезоне чемпионата России Александр провел 27 матчей, забил пять голов и отдал шесть ассистов.