«Краснодар» хочет купить защитника «Мальорки»

Защитник испанской «Мальорки» Алессандро Гонсалес может оказаться в чемпионате России, об этом рапортуют журналисты газеты Marca.

По сообщениям источника, в подписании игрока заинтересован «Краснодар». Руководство российского клуба предложило за трансфер футболиста три миллиона евро. Испанский клуб, в свою очередь, рассчитывает выручить с продажи Гонсалеса минимум пять миллионов.

«Краснодар» в прошлом сезоне финишировал на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, уступив лишь «Зениту». В стартовом туре нового сезона чемпионата страны «быки» на выезде расписали мировую с грозненским «Ахматом» со счетом 1:1.