Экс-игрок «Спартака»: «Соболева пора продать»

Экс-футболист московского «Спартака» Дмитрий Хлестов высказался насчет возможного трансфера нападающего «красно-белых» Александра Соболева в петербургский «Зенит».
«Нужно ли его продавать? В этой ситуации, наверное, да. Соболеву пора освобождать место для нового форварда. Большая ли это потеря для «Спартака»? Незаменимых в футболе нет», - приводит «РБ Спорт» слова Хлестова.
Ранее было объявлено, что «Спартак» отстранил Соболева от тренировок с первой командой.
Срок действующего трудового договора между игроком и клубом рассчитан до середины 2026 года. Трансферная стоимость Александра оценивается в 7,5 миллиона евро.
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