​Масалитин надеется на острую борьбу в РПЛ

Бывший футболист московских ЦСКА и «Спартака», Валерий Масалитин, надеется на то, что в новом сезоне РПЛ интриги будет больше, нежели обычно. В прошлом сезоне питерский «Зенит» взял чемпионский титул только в самом последнем туре чемпионата, и Масалитин надеется, что и в этом сезоне борьба будет острой.

- В прошлом году тяжело далось чемпионство. Неимоверными силами они стали. Этим же чемпионат и интересен. Когда станет «Зенит» за 5-7 туров до конца чемпионом, то зачем нужен такой чемпионат. Поэтому надежда есть, что в этом году будет интересный, - цитирует слова Масалитина Vprognoze.ru.

Напомним, что в минувшие выходные прошёл первый тур российского чемпионата.