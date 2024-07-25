​Булыкин поделился мнением о проблемах Соболева

Российский нападающий Александр Соболев конфликтует с руководством клуба, его отстранили от тренировок с основным составом команды. По поводу этой ситуации высказался бывший нападающий другого московского клуба - «Локомотива». Как считает Булыкин, виной всему - интрижка, которую закрутил Соболев со злейшим врагом «Спартака» - питерским «Зенитом».

- Моё видение в том, что между Соболевым и «Зенитом» идут переговоры, которые негативно влияют на положение футболиста в «Спартаке». Он не хочет получить травмы, хочет в новую команду. Поэтому его решили отстранить, пока он не определится со своими будущим, - цитирует слова Булыкина vprognoze.ru.

Напомним, что Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года.