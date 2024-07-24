Андре Кюри, агент полузащитника «Палмейраса» Рафаэля Вейги, высказался об интересе к игроку со стороны «Зенита».

Информация о возможном переходе 29-летнего футболиста в клуб из Санкт-Петербурга появилась в среду.

По словам представителя атакующего хавбека, чемпионы России пока не делали предложений по бразильцу: «Я ещё не получал по нему никаких предположений от «Зенита», – заявил в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кюри.

Рафаэль Вейга провёл более 300 матчей за «Палмейрас». Также на его счету шесть поединков за национальную сборную Бразилии в период с марта по ноябрь 2023 года.