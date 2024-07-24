Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент ответил на вопрос об интересе «Зенита» к бразильцу Вейге эксклюзив

24 Июля 2024 • 23:17 Комментировать
Рубин
...
Зенит
27.07 17:30

Андре Кюри, агент полузащитника «Палмейраса» Рафаэля Вейги, высказался об интересе к игроку со стороны «Зенита».

Информация о возможном переходе 29-летнего футболиста в клуб из Санкт-Петербурга появилась в среду. 

По словам представителя атакующего хавбека, чемпионы России пока не делали предложений по бразильцу: «Я ещё не получал по нему никаких предположений от «Зенита», – заявил в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кюри.

Рафаэль Вейга провёл более 300 матчей за «Палмейрас». Также на его счету шесть поединков за национальную сборную Бразилии в период с марта по ноябрь 2023 года.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Палмейрас Андре Кюри Рафаэль Вейга трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 24 Июля
19:09
Агент Чистякова: «Дмитрий будет бороться за место в составе, он не намерен уходить из «Зенита»
18:43
Марио Фернандес записал прощальное обращение после ухода из «Зенита»
16:14
Бесплатная ставка и прогноз на матч Рубин – Зенит чемпионата России – 27 июля 2024
13:45
Марио Фернандес покинул «Зенит»
13:15
Матиас Перес выделил самого опасного форварда в РПЛ
10:47
Бубнов считает, что уход Вендела будет проблемой для «Зенита»
23 Июля
22:55
Игрок «Зенита» может переехать в Саудовскую Аравию 1
21:06
«Зенит» предложил 20 миллионов евро за бразильского хавбека
19:54
Ставка и прогноз на точный счёт матча Рубин — Зенит РПЛ — 27 июля 2024
19:19
Масалитин: «Судьба наказала Марио Фернандеса»
18:52
Ташуев выделил конкурентов «Зенита» в РПЛ
18:45
Ташуев сравнил «Зенит» с «Баварией» 1
16:42
«Интер» может отказаться от покупки Ренана — известна причина
16:12
Мостовой заявил, что Глушенкова рано сравнивать с Малкомом
22 Июля
16:25
«Зенит» и «КАМАЗ» стали партнёрами – на стадионе пройдёт тест-драйв тягачей
21 Июля
21:32
В «Галатасарае» подтвердили нацеленность на Вендела
16:31
Борис Игнатьев: «Не понимаю, зачем «Зениту» именно Соболев» 1
14:35
Андрей Мостовой: «Зенит» найдёт замену Венделу и Клаудиньо
14:15
Губерниев сравнил уровень Глушенкова с бразильцами «Зенита»
13:41
В «Зените» отреагировали на информацию о срыве трансфера Илича из-за вмешательства властей 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РУБИН ЗЕНИТ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов – результаты Пять главных претендентов на «Золотой мяч» в 2024 году Холанн: «Я больше не талант» Аршавин раскрыл, что Клаудиньо сказал о Глушенкове перед трансфером в «Зенит» Гвардиола восхищён последним трансфером «Манчестер Сити» «Манчестер Сити» зашёл замену де Брёйне в сборной Англии, цена вопроса - 80 млн евро Назван лучший игрок XXI века — Роналду второй Как будет выглядеть состав «Барселоны» в сезоне-2024/25 В «Барселоне» изменили решение по Фати Криштиану Роналду на втором месте: назван лучший футболист в истории
Пять главных претендентов на «Золотой мяч» в 2024 году Кроос высказался о скандальном моменте с рукой Кукурельи: «Я сдерживался до сегодняшнего дня» Криштиану Роналду на втором месте: назван лучший футболист в истории Ламин Ямаль – будущий обладатель ЗМ: Сколько «Золотых мячей» возьмёт испанец? Назван лучший игрок XXI века — Роналду второй Названы лучшие спортсмены XXI века: Месси – третий, Роналду – только 13-й Суперклуб АПЛ может купить у «Реала» Винисиуса за огромные деньги Как будет выглядеть состав «Барселоны» в сезоне-2024/25 У «Реала» есть серьёзная проблема Из-за кого «Спартак» проиграл в Оренбурге: четыре худших игрока первого матча Деяна Станковича в РПЛ
Спортивные новости
Тищенко – о решение МОК по IBA: «Федерацию возглавляет россиянин, там назло проводятся турниры с российским флагом и гимном» Журова: «У меня не было сомнений, что россиян допустили к Олимпиаде, чтобы ими воспользоваться» Шнайдер выиграла турнир в Будапеште Команды КХЛ и НХЛ сыграли в очень результативную ничью в рамках «Матча года» Крикунов высказался о переходах Зайцева и Кузнецова в СКА Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Июля
23:17 · Россия. Премьер-лига
Агент ответил на вопрос об интересе «Зенита» к бразильцу Вейге эксклюзив
22:43 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Чалову 26 лет, пусть едет в Европу и пробует себя»
22:42 · Россия. Премьер-лига
Смородская считает, что «Зениту» давно нужно было избавиться от Марио Фернандеса
22:19 · Россия. Премьер-лига
Барко провёл первую тренировку со «Спартаком», хотя трансфер ещё не состоялся
22:12 · Россия. Премьер-лига
Дьяков считает «Динамо» главным конкурентом «Зенита» в этом сезоне
21:47 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: «В «Спартаке» всё время какие-то конфликты»
21:29 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Спартак» обыграет «Химки», если Соболев не будет играть»
21:16 · Россия. Премьер-лига
Заварзин считает, что «Спартак» может уволить главного тренера в случае поражения в матче с «Химками»
21:15 · Россия. Премьер-лига
Тихонов: «А стоит ли платить Соболеву зарплату, если он не тренируется?»
20:44 · Россия. Премьер-лига
Помазун отказал клубу РПЛ слухи
20:34 · Россия. Премьер-лига
Дьяков высказался о решении «Спартака» отстранить Соболева от тренировок
20:16 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА и «Родина» практически согласовали переход Рядно слухи
20:07 · Россия. Премьер-лига
Рапопорт: «Фернандес не заиграл в «Зените» из-за травм»
19:59 · Россия. Премьер-лига
Экс-форвард «Локомотива» Хамулич обрёл новый клуб официально
19:45 · Россия. Премьер-лига
Александр Зуев перешёл в «Тобол» официально
19:40 · Россия. Премьер-лига
Махачкалинское «Динамо» пополнилось словенским легионером официально
19:16 · Россия. Премьер-лига
Тихонов предположил, почему «Спартак» купил Виллиана Жозе
19:09 · Россия. Премьер-лига
Агент Чистякова: «Дмитрий будет бороться за место в составе, он не намерен уходить из «Зенита»
18:43 · Россия. Премьер-лига
Марио Фернандес записал прощальное обращение после ухода из «Зенита»
18:40 · Россия. Премьер-лига
​Стало известно, почему Марио Фернандес покидает «Зенит» эксклюзив
18:10 · Россия. Премьер-лига
Первый тренер Соболева вступился за него
18:05 · Россия. Премьер-лига
Кирьяков считает, что «Спартак» поступил правильно, отстранив Соболева от тренировок
17:43 · Россия. Премьер-лига
​Агент подтвердил интерес «Спартака» к Маркиньосу из «Ференцвароша» эксклюзив
17:34 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: «Спартаку» надо продавать Соболева»
16:56 · Россия. Премьер-лига
Кечинов — о Тавареше: «Он причёской своей запомнился, а не игрой за «Спартак»
Все новости
Рекомендуем