Пономарёв: «Чалову 26 лет, пусть едет в Европу и пробует себя»

В последние дни форварда московского ЦСКА Фёдора Чалова активно связывают с отъездом за границу. Фаворитом на нападающего является греческий ПАОК.

Бывший ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв полагает, что Фёдору нужно воспользоваться вызовом и попробовать себя за границей. Он находится в самом расцвете футбольных сил.

«Пусть едет, пробует себя. Ему 26 лет, самый продуктивный возраст в футболе. После 27 уже регресс, травмы. Футболист в своем виде спорта стареет, как и любой человек», - говорит Пономарёв с Betonmobile.

Как добавил Пономарёв, у Чалова в последнее время много гонора.

«Недавно требовал повышение в зарплате. Но всё равно ведь обратно вернётся в Россию», - заключил Пономарёв.

Напомним, один раз Фёдор уже уезжал за границу из родного ЦСКА. Было это весной 2022 года, в швейцарском «Базеле» Чалов тогда забил четыре гола за весну.