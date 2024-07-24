Смородская считает, что «Зениту» давно нужно было избавиться от Марио Фернандеса

Ольга Смородская, в прошлом президент «Локомотива», высказалась о решении «Зенита» расстаться с Марио Фернандес.

Петербургский клуб ранее объявил, что с Фернандесом не будет подписан новый контракт и стороны завершили сотрудничество.

- «Зениту» давно надо было избавляться от Фернандеса. Марио ничего не показал, просто ноль полезных действий. Из того, что я видела на поле, он никакой пользы «Зениту» не принес. Судя по всему, он вообще не хотел выступать за «Зенит, - передаёт слова Смородской «РБ Спорт».

Фернандес принадлежал клубу с берегов Невы с лета прошлого года. На его счету 18 матчей за «Зенит», но без голов и ассистов.