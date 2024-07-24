Барко провёл первую тренировку со «Спартаком», хотя трансфер ещё не состоялся

Аргентинский футболист Эсекьель Барко приступил к тренировкам со «Спартаком».

Как передаёт Metaratings, футболист, права на которого принадлежат клубу «Ривер Плейт», несмотря на то, что его переход в московскую команду официально ещё не оформлен, уже провёл тренировку с основным составом «красно-белых».

Ранее сообщалось, что трансфер игрока в столичный клуб задерживается из-за сложностей с переводом денежных средств в Аргентину. По данным СМИ, «Спартак» заплатит за аргентинца около 15 миллионов евро, а зарабатывать игрок будет 2,5 миллиона.

В новом сезоне Российской премьер-лиги «народная команда» проиграла на выезде «Оренбургу» со счётом 0:2. В следующем туре «Спартак» сыграет с «Химками».