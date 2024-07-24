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Дьяков считает «Динамо» главным конкурентом «Зенита» в этом сезоне

24 Июля 2024 • 22:12 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
27.07 17:30

Виталий Дьяков, экс-игрок ряда российских команд, назвал «Динамо» главным конкурентом «сине-бело-голубых» в борьбе за золотые медали.

- Для меня «Динамо» - фаворит в дерби с «Локомотивом». Обе команды стартовали с побед, но у «Динамо» была более уверенная победа. «Локомотив» мало кого подписал, но из команды много кто ушёл. «Динамо» же - это главный конкурент «Зенита» в этом сезоне, - передаёт слова экс-защитника «Динамо» «Чемпионат».

Напомним, «Динамо» в первом туре обыграло «Факел» при своих болельщиках со счётом 3:1. Во втором туре коллектив Марцела Лички примет «Локомотив», встреча пройдёт 27 июля, начало – в 17:30 по столичному времени.

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