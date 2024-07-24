Дьяков: «В «Спартаке» всё время какие-то конфликты»

Бывший оборонец московского «Динамо» Виталий Дьяков считает нездоровой обстановку в «Спартаке» - по его наблюдениям, в клубе слишком много конфликтов. Так он прокомментировал ситуацию с отстранённым от тренировок нападающим Александром Соболевым.

- В «Спартаке» же постоянно какие-то пертурбации, кого-то увольняют, трения, разборки. Естественно, о каких трофеях можно говорить, когда внутри происходят разборки, - цитирует слова Дьякова Vprognoze.ru.

Напомним, что Соболев выступает за московский «Спартак» с 2020 года. Ранее он успел пои грать за такие клубы, как «Крылья Советов», «Томь» и «Енисей».