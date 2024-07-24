Гладилин: «Спартак» обыграет «Химки», если Соболев не будет играть»

Валерий Гладилин, в прошлом футболист «красно-белых», дал свой комментарий о предстоящем матче столичной команды в РПЛ с «Химками».

Напомним, встреча между «Спартаком» и «Химками» пройдёт 28 июля, начало запланировано на 15:00 по мск.

- В предстоящем матче с «Химками» жду первую победу «Спартака» под руководством Деяна Станковича. Если Соболев не будет участвовать в этой встрече, то «Спартак» выиграет. Потому что в составе красно-белых будут те игроки, которые хотят побеждать, - передаёт слова экс-игрока «Спартака» «Чемпионат».

Напомним, коллектив Деяна Станковича неудачно начал сезон – в первом туре «красно-белые» на выезде уступили «Оренбургу» со счётом 0:2.